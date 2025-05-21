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Быстров: «Краснодар» хрен бы увёз три очка из Оренбурга, если бы во втором тайме ругались

Быстров: «Краснодар» хрен бы увёз три очка из Оренбурга, если бы во втором тайме ругались
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом» (2:1). Игра состоялась в субботу, 17 мая. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко за тур до конца сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Краснодару» в Оренбурге было непросто. Перепалка в раздевалке могла повлиять на то, что они увезли три очка. Батчи говорил, что им сложно в центре приходится, Кордоба начал рассказывать, как в футбол играть. В итоге самым здравомыслящим оказался Фёдор Смолов, который сказал: «Ребята, сядьте, отдохните». Вот для чего нужны опытные футболисты в раздевалке. Если бы они с таким настроем на второй тайм вышли, ругаясь, то хрен бы они увезли оттуда три очка», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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