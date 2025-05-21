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Быстров — о реализации моментов «Спартака»: пусть в церковь сходят, свечку поставят

Быстров — о реализации моментов «Спартака»: пусть в церковь сходят, свечку поставят
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о низкой, по его мнению, реализации голевых моментов, которые возникают у команды.

«В каждом матче есть моменты. Тяжело их создавать в нашем чемпионате, а «Спартак» их создаёт. Над реализацией надо работать с нападающими, но я думаю, что во второй сезон достаточно для этого будет времени. 15 моментов создавать и не забивать — это грех. Пусть в церковь сходят, свечку поставят», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

«Спартак» (54) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения сезона. Команда забила 51 мяч в 29 матчах, что является четвёртым результатом в лиге.

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