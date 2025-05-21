Быстров — о реализации моментов «Спартака»: пусть в церковь сходят, свечку поставят

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о низкой, по его мнению, реализации голевых моментов, которые возникают у команды.

«В каждом матче есть моменты. Тяжело их создавать в нашем чемпионате, а «Спартак» их создаёт. Над реализацией надо работать с нападающими, но я думаю, что во второй сезон достаточно для этого будет времени. 15 моментов создавать и не забивать — это грех. Пусть в церковь сходят, свечку поставят», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

«Спартак» (54) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения сезона. Команда забила 51 мяч в 29 матчах, что является четвёртым результатом в лиге.