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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин: победа в финале Лиги Европы будет значить для нас всё

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин: победа в финале Лиги Европы будет значить для нас всё
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Футболист лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА, в котором «шпоры» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня, 21 мая. Встречу примет стадион «Сан-Мамес Баррия» в Бильабо (Испания). Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа будет грандиозным моментом для нас. Мы всегда говорим, что первый шаг — самый трудный, и если мы сможем выиграть этот трофей, то сможем изменить менталитет в клубе и бороться за большее», — приводит слова Сона talkSPORT.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В прошлогоднем финале итальянская команда обыграла «Байер» со счётом 3:0.

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