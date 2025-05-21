Сон: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе

Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о гордости представлять Южную Корею в Европе. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Я очень благодарен, что родился корейцем. Всегда хотел показать себя с лучшей стороны и быть примером. Хотел показать, что в Корее есть хорошие спортсмены. Думаю, что я достиг таких высот во многом благодаря влиянию корейских футболистов, которые играли в Европе до меня.

Нашу страну представляли такие игроки, как Ча Бум Кун, Пак Чи Сон, Ли Юн Пё, Сун Ён Ки и Ли Чхон Ён. Они стали первопроходцами на европейской арене. Мне всегда было немного неловко от того, что меня сравнивают с Ча и другими футболистами. Просто стоять в одном ряду с ними — уже большая честь для меня», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт УЕФА.