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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Сон: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе

Сон: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе
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Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о гордости представлять Южную Корею в Европе. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень благодарен, что родился корейцем. Всегда хотел показать себя с лучшей стороны и быть примером. Хотел показать, что в Корее есть хорошие спортсмены. Думаю, что я достиг таких высот во многом благодаря влиянию корейских футболистов, которые играли в Европе до меня.

Нашу страну представляли такие игроки, как Ча Бум Кун, Пак Чи Сон, Ли Юн Пё, Сун Ён Ки и Ли Чхон Ён. Они стали первопроходцами на европейской арене. Мне всегда было немного неловко от того, что меня сравнивают с Ча и другими футболистами. Просто стоять в одном ряду с ними — уже большая честь для меня», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт УЕФА.

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