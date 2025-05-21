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Экс-вратарь «Челси» Кудичини: было бы приятно увидеться с Абрамовичем, поблагодарил бы его

Экс-вратарь «Челси» Кудичини: было бы приятно увидеться с Абрамовичем, поблагодарил бы его
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Бывший вратарь лондонского «Челси» Карло Кудичини высказался о бывшем президенте «аристократов» — российском бизнесмене Романе Абрамовиче. Он признался, что хотел бы поблагодарить предпринимателя за всё, что он сделал для «Челси».

— Что бы вы хотели сказать Абрамовичу, если встретитесь бы прямо сейчас?
— Было бы приятно повидаться. Я бы сказал ему «спасибо» за то, что он сделал для «Челси» и для меня как игрока. Так что больше ничего не остаётся, как снова повидаться с ним спустя столько лет. Сейчас особого общения с ним нет. Просто я уже сказал ему всё, что должен был, когда уходил, — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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