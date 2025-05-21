«Статистика личных встреч не имеет значения». Постекоглу — о финале Лиги Европы

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о финале Лиги Европы, в котором команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт сегодня, 21 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мой опыт подсказывает, что финал всегда стоит особняком. Неважно, какую форму показывала команда на пути к нему. Статистика личных встреч тоже не имеет значения. Все понимают, что поставлено на карту. В финалах всегда присутствуют напряжение и скованность, которых ты обычно не ощущаешь в других матчах.

Главное, чтобы мы тщательно подготовились к предстоящему финалу. Нам будет противостоять «МЮ» на пике своей формы. Именно хорошая подготовка даёт шанс. Нельзя полагаться на то, что работало в предыдущих матчах. Тогда может сложиться ложное представление, будто ты уже знаешь, что потребуется в день игры. В финале мы должны сыграть мощно именно как команда, чтобы победить такого сильного соперника. Если этого не получится, успеха не добиться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» трижды обыграл «Манчестер Юнайтед»: дважды в английской Премьер-лиге — 3:0 и 1:0, а ещё в 1/4 финала Кубка английской лиги — 4:3.