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«Босельи в Роналду превратился, что ли?» Быстров — о матче «Крыльев» с «Пари НН»

«Босельи в Роналду превратился, что ли?» Быстров — о матче «Крыльев» с «Пари НН»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Крыльями Советов» (5:2). Игра состоялась в понедельник, 12 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«То, что «Крылья Советов» творили в обороне, это же тихий ужас. Это же не дублёры. Да, были потери, была несыгранность, но когда люди в разные стороны разбегаются. Давайте возьмём весь чемпионат, и я не найду моментов столько, которые повторяются у «Крыльев» в этом матче, где защитники разбежались и дали Босельи пройти, делая из них клоунов. Видят мяч и просто убегают в другую сторону. Босельи в Роналду превратился, что ли?» — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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