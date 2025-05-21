«Босельи в Роналду превратился, что ли?» Быстров — о матче «Крыльев» с «Пари НН»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Крыльями Советов» (5:2). Игра состоялась в понедельник, 12 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9' 2:0 Босельи – 16' 3:0 Босельи – 44' 4:0 Босельи – 45+1' 4:1 Олейников – 45+5' 4:2 Шитов – 65' 5:2 Босельи – 76'
«То, что «Крылья Советов» творили в обороне, это же тихий ужас. Это же не дублёры. Да, были потери, была несыгранность, но когда люди в разные стороны разбегаются. Давайте возьмём весь чемпионат, и я не найду моментов столько, которые повторяются у «Крыльев» в этом матче, где защитники разбежались и дали Босельи пройти, делая из них клоунов. Видят мяч и просто убегают в другую сторону. Босельи в Роналду превратился, что ли?» — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».
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