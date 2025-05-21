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Экс-тренер «Ариса» заявил, что клуб не продлевал контракт с Кокориным

Экс-тренер «Ариса» заявил, что клуб не продлевал контракт с Кокориным
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Бывший главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о ситуации с продлением контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Сегодня, 21 мая, клуб сообщил, что продлил контракт с 34-летним Кокориным до лета 2026 года.

«У Кокорина подписан контракт ещё с прошлого года. Мы не переподписывали с ним соглашение, так как изначально контракт был подписан на два года. Не знаю, что за новость появилась — у него контракт до следующего года с нами», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что Алексей Шпилевский покинул команду в конце сезона. Новым тренером «Ариса» стал Артём Радьков, который ранее работал в махачкалинском «Динамо».

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