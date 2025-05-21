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Быстров — об удалении Бейла со «Спартаком»: это надо было нажраться и выйти пьяным в хлам?

Быстров — об удалении Бейла со «Спартаком»: это надо было нажраться и выйти пьяным в хлам?
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Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что Гленн Бейл из «Крыльев Советов» заслуженно был удалён в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2). Он раскритиковал защитника за необдуманное нарушение правил и красную карточку.

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«На 10-й минуте прыгать прямой ногой — это что, надо было нажраться вчера и выйти пьяным в хлам? Бейл не понимает, где находится или это детский сад? Первые минуты «Крылья» доминировали, волтузили «Спартак». Создавали момент за моментом, и тут человек так себя проявляет. Это просто ужас. Вообще по удалениям в последних турах можно посмотреть статистику у иностранцев. У них всегда стоят чемоданчики наготове, чтобы на недельку раньше уехать в отпуск. Это классика. Иностранцы за последние два-три матча проявили полное неуважение к Осинькину. Я думаю, он это понимал и уже смирился три матча назад, они это почувствовали и начали творить такую дичь», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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