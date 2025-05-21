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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Бруну Фернандеш вспомнил о поражении «МЮ» от «Вильярреала» в финале Лиги Европы в 2021-м

Бруну Фернандеш вспомнил о поражении «МЮ» от «Вильярреала» в финале Лиги Европы в 2021-м
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал об ощущениях после поражения в финале Лиги Европы сезона-2020/2021 от испанского «Вильярреала» (1:1, 10:11 пен.).

Лига Европы . Финал
26 мая 2021, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
1 : 1
11 : 10
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Морено – 29'     1:1 Кавани – 55'    

«Мы сильно расстроились тому проигрышу. «Вильярреал» заслуживал победы в том финале. Но если бы победили мы, нельзя было бы сказать, что это незаслуженно. Это был довольно осторожный матч, никто не хотел раскрываться. Основное время закончилось со счётом 1:1. Голов могло быть больше, но этого не случилось. Этот матч научил нас чему-то, как и любая игра, в которой мы не побеждаем или терпим неудачу.

Два года назад мы проиграли в финале Кубка Англии «Манчестер Сити», а затем, в следующем сезоне, нам удалось победить их в игре, которая была очень похожа, но в тот день всё складывалось в нашу пользу. Надеюсь, в этот раз у нас всё получится и мы завершим сезон наилучшим образом — победой в Лиге Европы», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 21 мая, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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