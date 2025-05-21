«Отдельных игроков проверить стоит». Мор — о матче «Крыльев Советов» и «Пари НН»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор предложил проверить некоторых игроков «Крыльев Советов» после разгромного поражения самарской команды от «Пари НН» (2:5) в матче 28-го тура РПЛ.
«Конечно, никто такое не будет говорить всей команде, потому что потом это выплывет. Но каким-то отдельным футболистам, которых давно знают — могут. Например, у кого-то заканчивается контракт, а ему скажут — мы тебе продлим или устроим в другой клуб. Конкретным футболистам могут такое сказать, чтобы за пределы не вышло. Я в это не верю, но отдельных футболистов проверить стоит. Допустим, Гапонов просто не в ту сторону побежал. Бывает. Давно не играл, переклинило человека, я всё понимаю. Но другие люди, которые потом захотят это сделать, поймут, что лучше так не делать, потому что будет проверка», — сказал Мор в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».
- 21 мая 2025
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