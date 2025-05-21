Игрок «Тоттенхэма» Сон: если бы мы считали этот сезон провальным, то не дошли бы до финала

Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о текущем сезоне перед финалом Лиги Европы. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы не лучшим образом играем в чемпионате, это надо признать. Но если бы мы считали этот сезон провальным, то не дошли бы до финала в Лиге Европы. Мы добрались до этой стадии, потому что проделали большую работу, и эти старания принесли плоды. Я всегда думал о команде и о том, как могу помочь ей, находясь на поле», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт УЕФА.

Во внутреннем чемпионате «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице за тур до финиша сезона. За 37 матчей английской Премьер-лиги команда набрала 38 очков.