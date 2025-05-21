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В «Автодоре» опровергли информацию о финансировании «Химок» в следующем сезоне

В «Автодоре» опровергли информацию о финансировании «Химок» в следующем сезоне
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В «Автодоре» отреагировали на информацию СМИ, что компания будет принимать участие в финансировании «Химок» в следующем сезоне. Данные слухи не соответствуют действительности, отметили в «Автодоре».

«Информация о том, что «Автодор» готов дать гарантии по финансированию «Химок», не соответствует действительности», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Автодора».

Ранее стало известно, что у «Химок» есть финансовые проблемы и задолженности по зарплатам перед футболистами.

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».

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