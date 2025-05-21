Владимир Быстров: при Станковиче «Спартак» играет ярче, это не Абаскаль

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров сравнил игру красно-белых под руководством Деяна Станковича и Гильермо Абаскаля. По словам Быстрова, при сербском специалисте «Спартак» играет ярче.

«При нём команда играет ярче, это не Абаскаль, 100%. Здесь даже нечего сравнивать. Я считаю, у него есть потенциал. Игру-то он поставил», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 29 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место, тройку лидеров замыкает ЦСКА (56 очков). «Спартак» — пятый (54 очка).