«Они продолжали верить, независимо от результатов». Постекоглу — об игроках «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о настрое в команде перед финалом Лиги Европы. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Они могли утратить веру, сломаться, усомниться в том, что мы делаем. Но они продолжали верить, независимо от наших результатов. Они принимали замечания, не отказывались слушать и верили в мою способность вести их за собой.

Я обожаю этих ребят и очень уважаю их и своих помощников. Очень надеюсь, что в финале они получат награду, которую заслужили», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.