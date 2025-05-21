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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Они продолжали верить, независимо от результатов». Постекоглу — об игроках «Тоттенхэма»

«Они продолжали верить, независимо от результатов». Постекоглу — об игроках «Тоттенхэма»
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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о настрое в команде перед финалом Лиги Европы. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они могли утратить веру, сломаться, усомниться в том, что мы делаем. Но они продолжали верить, независимо от наших результатов. Они принимали замечания, не отказывались слушать и верили в мою способность вести их за собой.

Я обожаю этих ребят и очень уважаю их и своих помощников. Очень надеюсь, что в финале они получат награду, которую заслужили», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги Европы
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