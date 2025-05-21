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Дмитрий Баранник: пришло время «Краснодара» завоевать первый трофей

Дмитрий Баранник: пришло время «Краснодара» завоевать первый трофей
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ. За тур до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу «Краснодар». «Быки» опережают «Зенит» на одно очко.

«Пришло время «Краснодара» завоевать первый трофей, но верится в «Зенит». Мы знаем, как настраивается «Динамо». Тут возможен любой результат. Но в последних играх «Зенит» показывал недостаточно. Надеемся, что команда возьмёт три очка в последнем туре и покажет игру, которую мы от них ожидаем. Завершение сезона должно быть достойным. Но всё будет зависеть от матча в Краснодаре. Даже второе место в РПЛ нельзя будет рассматривать как неудачу для «Зенита», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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