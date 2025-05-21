Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш: ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата

Бруну Фернандеш: ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о сопернике по финалу Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». Команды встретятся сегодня, 21 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для обеих команд сезон складывался непросто, но у нас есть возможность выиграть еврокубковый трофей.

Финал есть финал. Не имеет значения, с кем мы играем. Неважно, знаем мы команду или нет. Ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата, даже если команды отлично знают друг друга. Помню, как «Порту» и «Брага» играли в финале Лиги Европы в 2011 году. Команды хорошо знали друг друга, но по ходу матча так совсем не казалось. В финалах команды часто осторожничают, потому что цена ошибки очень высока, но в то же время обе команды хотят выиграть трофей. Поэтому финал — это всегда яркий спектакль», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» трижды проиграл «Тоттенхэму»: в английской Премьер-лиге со счётом 0:3 и 0:1, в 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:4.

Турнирная сетка Лиги Европы
Материалы по теме
Первый еврокубковый финал сезона! «МЮ» или «Тоттенхэм» — кто выиграет Лигу Европы? LIVE
Live
Первый еврокубковый финал сезона! «МЮ» или «Тоттенхэм» — кто выиграет Лигу Европы? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android