Бруну Фернандеш: ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о сопернике по финалу Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». Команды встретятся сегодня, 21 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Для обеих команд сезон складывался непросто, но у нас есть возможность выиграть еврокубковый трофей.

Финал есть финал. Не имеет значения, с кем мы играем. Неважно, знаем мы команду или нет. Ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата, даже если команды отлично знают друг друга. Помню, как «Порту» и «Брага» играли в финале Лиги Европы в 2011 году. Команды хорошо знали друг друга, но по ходу матча так совсем не казалось. В финалах команды часто осторожничают, потому что цена ошибки очень высока, но в то же время обе команды хотят выиграть трофей. Поэтому финал — это всегда яркий спектакль», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» трижды проиграл «Тоттенхэму»: в английской Премьер-лиге со счётом 0:3 и 0:1, в 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:4.