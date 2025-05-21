В «Краснодаре» ожидают аншлаг на матче с «Динамо». Гостей поддержат до 1500 болельщиков

В субботу, 24 мая, «Краснодар» проведёт заключительный матч сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». В случае победы южане впервые в истории станут чемпионами России. В клубе ожидают аншлаг на игре. Об этом сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Билеты в кассах ещё есть, но активно раскупаются. Гости запросили около 1500 билетов. Реализацию онлайн затруднили хакерские атаки на официальный сайт клуба. Тем не менее в субботу ожидается полный стадион», — уточнил источник «Чемпионата».

Очередь за билетами Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 64 очка за 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (63). «Динамо» (56) находится на четвёртом месте.