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В «Краснодаре» ожидают аншлаг на матче с «Динамо». Гостей поддержат до 1500 болельщиков

В «Краснодаре» ожидают аншлаг на матче с «Динамо». Гостей поддержат до 1500 болельщиков
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В субботу, 24 мая, «Краснодар» проведёт заключительный матч сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». В случае победы южане впервые в истории станут чемпионами России. В клубе ожидают аншлаг на игре. Об этом сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Билеты в кассах ещё есть, но активно раскупаются. Гости запросили около 1500 билетов. Реализацию онлайн затруднили хакерские атаки на официальный сайт клуба. Тем не менее в субботу ожидается полный стадион», — уточнил источник «Чемпионата».

Очередь за билетами

Очередь за билетами

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 64 очка за 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (63). «Динамо» (56) находится на четвёртом месте.

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