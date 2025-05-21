Быстров: кто хвалит Соболева, вы понимаете, в какой форме игроки «Зенита»?
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Ростовом» (1:0). Встреча состоялась в воскресенье, 18 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'
«Люди, которые хвалят Соболева, вы понимаете, в какой форме игроки основы у Семака, что не могут крупно обыграть в первом тайме дублёров «Ростова»? У «Зенита» не всё в порядке с игрой. От такого «Ростова» они еле ноги унесли. Если бы не пятка Осипенко, то 1:1, и можно было просрать чемпионство даже не в последнем туре, это вообще караул. Против такого «Ростова» 3-4:0 должно быть минимум», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».
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