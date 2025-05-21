«Спартак» обратился в ЭСК по красной карточке Умярова в матче Кубка России с «Ростовом»

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу удаления полузащитника Наиля Умярова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 93-й минуте встречи с удалением Наиля Умярова в матче Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» состоялась в четверг, 15 мая. Умяров получил красную карточку на 90+5-й минуте встречи, когда красно-белые уже играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Манфреда Угальде. «Ростов» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и пробился в Суперфинал Кубка России.