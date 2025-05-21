«Спартак» обратился в ЭСК по красной карточке Умярова в матче Кубка России с «Ростовом»
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Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу удаления полузащитника Наиля Умярова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 93-й минуте встречи с удалением Наиля Умярова в матче Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Игра между «Ростовом» и «Спартаком» состоялась в четверг, 15 мая. Умяров получил красную карточку на 90+5-й минуте встречи, когда красно-белые уже играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Манфреда Угальде. «Ростов» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и пробился в Суперфинал Кубка России.
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