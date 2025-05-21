«Крылья Советов» обратились в ЭСК по удалению Бейла в матче со «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть эпизод на восьмой минуте встречи 29-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2), когда арбитр Сергей Карасёв удалил защитника Гленна Бейла за серьёзное нарушение правил. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, реализовав пенальти. Ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий самарцев Владислав Шитов. «Крылья Советов» доигрывали матч вдевятером, так как на 50-й минуте был удалён ещё и защитник Фернандо Костанца.