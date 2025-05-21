«Крылья Советов» обратились в ЭСК по удалению Бейла в матче со «Спартаком»
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Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть эпизод на восьмой минуте встречи 29-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2), когда арбитр Сергей Карасёв удалил защитника Гленна Бейла за серьёзное нарушение правил. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, реализовав пенальти. Ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий самарцев Владислав Шитов. «Крылья Советов» доигрывали матч вдевятером, так как на 50-й минуте был удалён ещё и защитник Фернандо Костанца.
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