«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра проходила в Оренбурге и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.
«Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 87-й минуте встречи, когда арбитр Казарцев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» состоялся 17 мая. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Казарцевым (Санкт-Петербург). «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.
- 21 мая 2025
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