Быстров: когда приближённые Осинькина возглавят какой-то клуб, он там быстро окажется

Российский экс-футболист Владимир Быстров отреагировал на слухи о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Когда приближённые Осинькина возглавят какой-то клуб, он там быстро окажется. Конечно, я про Павла Андреева. Он же из «Чертаново» идёт со своими пацанами молодыми. У него лучшие сезоны, когда они всегда в составе. Когда они понимают, что от них требуется и бегут в быстрые контратаки. Зиньковский сбавил, и Осинькину стало тяжело. В «Динамо» ему не хватит авторитета. Он не сможет влиять на Карраскаля и Фомина», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Самарская команда после 29 туров Российской Премьер-Лиги занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.