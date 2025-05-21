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«Вулверхэмптон» предложит € 35 млн за экс-игрока «Зенита» Юри Алберто — Sport Witness

«Вулверхэмптон» предложит € 35 млн за экс-игрока «Зенита» Юри Алберто — Sport Witness
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Выступавший ранее за санкт-петербургский «Зенит» нападающий бразильского «Коринтианса» Юри Алберто привлёк внимание «Вулверхэмптона». «Волки» планируют предложить за 24-летнего футболиста € 35 млн, сообщает Sport Witness.

За «Коринтианс» Алберто выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юри в € 16 млн.

В 2022 году Алберто выступал за «Зенит» и стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Отметим, что санкт-петербургский клуб владеет 50% экономических прав на Юри, поэтому получит половину суммы потенциального трансфера — € 17,5 млн.

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