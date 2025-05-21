Нападающий «Тоттенхэма» Сон поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Ман Юнайтед»

Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы всегда уважали «Манчестер Юнайтед», но, думаю, важно делать то, что мы должны. Наверняка футболисты «МЮ» считают так же. Нас определённо ждёт интересный и очень трудный матч. Думаю, мы хотим выиграть даже больше.

За 10 лет в «Тоттенхэме» я добился всего, кроме одного. Я упорно трудился, чтобы наверстать упущенное, и всегда мечтал выиграть трофей с «Тоттенхэмом». Надеюсь, что мы сможем воплотить эту мечту в реальность», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт УЕФА.