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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Ман Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Ман Юнайтед»
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Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда уважали «Манчестер Юнайтед», но, думаю, важно делать то, что мы должны. Наверняка футболисты «МЮ» считают так же. Нас определённо ждёт интересный и очень трудный матч. Думаю, мы хотим выиграть даже больше.

За 10 лет в «Тоттенхэме» я добился всего, кроме одного. Я упорно трудился, чтобы наверстать упущенное, и всегда мечтал выиграть трофей с «Тоттенхэмом». Надеюсь, что мы сможем воплотить эту мечту в реальность», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги Европы
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