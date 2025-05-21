Станкович, Ивич или Риера могут сменить Луческу в должности главного тренера ПАОКа

Греческий ПАОК может уволить главного тренера команды Рэзвана Луческу, на его замену рассматриваются экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич, возглавляющий «Бордо» Альберт Риера и работающий в московском «Спартаке» Деян Станкович. Об этом сообщает греческое онлайн-издание Metrosport.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 29 туров РПЛ лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место. «Спартак» — пятый (54 очка).

Альберт Риера работает в «Бордо» с 2023 года, Владимир Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ. ПАОК по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 17 очков.