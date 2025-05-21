Экс-игрок «Спартака» Мор: в раздевалке «Зенита» трескать некого и некому

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался об эмоциональном разговоре в раздевалке «Краснодара» во время перерыва матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра, проходившая на минувших выходных, завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

«В раздевалке хорошо, когда футболисты всё решают, это лучший вариант. В моё время тренеры в раздевалку либо не сразу заходили в перерыве, либо раньше времени уходили, чтобы там кому-то треснули, прям физически треснули, чтобы это помогло. И это было нормально. Возможно ли такое в раздевалке «Зенита»? Там трескать некого и некому», — сказал Мор в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».