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Экс-игрок «Спартака» Мор: в раздевалке «Зенита» трескать некого и некому

Экс-игрок «Спартака» Мор: в раздевалке «Зенита» трескать некого и некому
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался об эмоциональном разговоре в раздевалке «Краснодара» во время перерыва матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра, проходившая на минувших выходных, завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«В раздевалке хорошо, когда футболисты всё решают, это лучший вариант. В моё время тренеры в раздевалку либо не сразу заходили в перерыве, либо раньше времени уходили, чтобы там кому-то треснули, прям физически треснули, чтобы это помогло. И это было нормально. Возможно ли такое в раздевалке «Зенита»? Там трескать некого и некому», — сказал Мор в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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