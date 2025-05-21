Экс-игрок «Спартака» Мор: в раздевалке «Зенита» трескать некого и некому
Поделиться
Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался об эмоциональном разговоре в раздевалке «Краснодара» во время перерыва матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра, проходившая на минувших выходных, завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7' 1:1 Кордоба – 29' 1:2 Оласа – 51'
«В раздевалке хорошо, когда футболисты всё решают, это лучший вариант. В моё время тренеры в раздевалку либо не сразу заходили в перерыве, либо раньше времени уходили, чтобы там кому-то треснули, прям физически треснули, чтобы это помогло. И это было нормально. Возможно ли такое в раздевалке «Зенита»? Там трескать некого и некому», — сказал Мор в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».
Комментарии
- 21 мая 2025
-
14:17
-
14:14
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:21
-
13:14
-
13:14
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:30
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:11
-
12:07
-
11:58
-
11:54
-
11:44
-
11:37
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:22
-
11:20
-
10:57
-
10:52
-
10:44
-
10:31
-
10:24
-
10:22
-
10:12