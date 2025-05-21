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Матч «Зенит» — ЦСКА в финале Пути РПЛ стал самым посещаемым в сезоне Кубка России

Матч «Зенит» — ЦСКА в финале Пути РПЛ стал самым посещаемым в сезоне Кубка России
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Самым посещаемым матчем в сезоне-2024/2025 Фонбет Кубка России стала первая игра финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:0). Об этом сообщил телеграм-канал Кубка России.

Самые посещаемые матчи сезона-2024/2025 Кубка России:

1. «Зенит» — ЦСКА (2:0), 51 580 зрителей;
2. «Спартак» — «Ростов» (1:2), 36 085;
3. «Зенит» — «Ростов» (2:0), 32 050;
4. «Спартак» — «Динамо» Москва (2:1), 31 195;
5. «Зенит» — «Рубин» (2:0), 30 140.

В Суперфинале Кубка России встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Игра состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. В прошлом сезоне Кубок России выиграл санкт-петербургский «Зенит».

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