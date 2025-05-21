В РФС заявили, что департамент защиты игры проведёт проверку матча «Коломны»
Поделиться
В Российском футбольном союзе сообщили, что будет проведена проверка матча 8-го тура дивизиона «Б» Леон Второй лиги «Енисей-2» — «Коломна» (5:1). Ранее в социальных сетях матч вызвал подозрения в возможном договорном характере.
Россия — Leon-Вторая лига Б . 8-й тур
19 мая 2025, понедельник. 10:00 МСК
Енисей-2
Красноярск
Окончен
5 : 1
Коломна
Коломна
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 5:1
«Департамент защиты игры совместно с ФНЛ проведёт проверку матча LEON-Второй лиги Б между «Енисеем-2» и «Коломной» — 5:1 (группа 2, 8-й тур)», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».
«Енисей-2» занимает 13-е место в турнирной таблице группы 2. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Коломна» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.
Комментарии
- 21 мая 2025
-
14:17
-
14:14
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:21
-
13:14
-
13:14
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:30
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:11
-
12:07
-
11:58
-
11:54
-
11:44
-
11:37
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:22
-
11:20
-
10:57
-
10:52
-
10:44
-
10:31
-
10:24
-
10:22
-
10:12