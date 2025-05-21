В РФС заявили, что департамент защиты игры проведёт проверку матча «Коломны»

В Российском футбольном союзе сообщили, что будет проведена проверка матча 8-го тура дивизиона «Б» Леон Второй лиги «Енисей-2» — «Коломна» (5:1). Ранее в социальных сетях матч вызвал подозрения в возможном договорном характере.

«Департамент защиты игры совместно с ФНЛ проведёт проверку матча LEON-Второй лиги Б между «Енисеем-2» и «Коломной» — 5:1 (группа 2, 8-й тур)», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».

«Енисей-2» занимает 13-е место в турнирной таблице группы 2. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Коломна» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.