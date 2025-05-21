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В РФС заявили, что департамент защиты игры проведёт проверку матча «Коломны»

В РФС заявили, что департамент защиты игры проведёт проверку матча «Коломны»
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В Российском футбольном союзе сообщили, что будет проведена проверка матча 8-го тура дивизиона «Б» Леон Второй лиги «Енисей-2» — «Коломна» (5:1). Ранее в социальных сетях матч вызвал подозрения в возможном договорном характере.

Россия — Leon-Вторая лига Б . 8-й тур
19 мая 2025, понедельник. 10:00 МСК
Енисей-2
Красноярск
Окончен
5 : 1
Коломна
Коломна
1:0     2:0     3:0     4:0     5:0     5:1    

«Департамент защиты игры совместно с ФНЛ проведёт проверку матча LEON-Второй лиги Б между «Енисеем-2» и «Коломной» — 5:1 (группа 2, 8-й тур)», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».

«Енисей-2» занимает 13-е место в турнирной таблице группы 2. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Коломна» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.

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