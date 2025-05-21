Роман Орещук: буду очень сильно расстроен, если «Черноморец» не пустят в РПЛ

Бывший российский футболист Роман Орещук высказался о лицензировании «Черноморца», который, как сообщалось, может быть не допущен до матчей Российской Премьер-Лиги в случае выхода в элитный дивизион из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

«Буду очень сильно расстроен, если «Черноморец» не пустят в РПЛ. Я знаю и руководителя Сергея Николаевича Шишкарёва, и тренерский штаб с Олегом Василенко, и спортивный блок — Владимира Бута. Со спортивной и финансовой стороны люди сделали всё, чтобы «Черноморец» боролся за выход в Премьер-Лигу. Поставленные задачи команда решила.

Если они не получат лицензию, это какой-то сбой — кто-то где-то не доработал. Судить мне тяжело, руководители дадут оценку. Я даже не сомневаюсь, что Сергей Николаевич будет очень сильно расстроен. Но, надеюсь, такого не произойдёт и «Черноморец» получит шанс играть в РПЛ. Пока мы не знаем, будет это через стыки или напрямую, потому что впереди последний тур», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца Мелбет Первой лиги «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко. Одержав победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 33-м туре, клуб из Новороссийска гарантировал себе попадание в стыковые матчи за право принять участие в РПЛ-2025/2026.