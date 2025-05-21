Постекоглу высказался о необходимости победы в Лиге Европы для «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил важность для клуба возможной победы в Лиге Европы. Сегодня, 21 мая, в финале команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игроки и тренеры приходят и уходят. Мы просто вносим свой вклад по мере наших возможностей, а вот болельщики остаются. В любом клубе. Мы должны подумать о том, что «Тоттенхэм» уже 15 лет ничего не выигрывал. В еврокубках «Тоттенхэм» не побеждал с 1984 года. У нашего клуба есть болельщики, которые приходили на каждую игру с того момента. Так что вы можете себе представить, какое влияние может оказать этот финал на них, их жизни, семьи и людей из их окружения.

Они запомнят этот момент на всю жизнь и будут делиться воспоминаниями с несколькими поколениями в их кругу. Это не значит, что наша задача становится проще. Мы просто должны сделать всё, чтобы максимально повысить шансы на успех», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Тоттенхэм» прошёл норвежский «Будё-Глимт» (5:1 по сумме двух встреч).