В РФС высказались о возможности Валерия Карпина возглавить клуб РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что отрицательно относится к возможности главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина возглавить клуб Российской Премьер-Лиги. Карпин работает во главе сборной с 2021 года. В феврале 2025-го специалист покинул «Ростов».

«Если Карпин летом возглавит клуб РПЛ, то как его товарищ я его поддержу. Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной. Он уделяет много времени вопросам, которым не может столько уделять, работая в клубе», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.