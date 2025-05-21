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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: лучшего прощания нельзя было пожелать

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: лучшего прощания нельзя было пожелать
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о прощальной церемонии на последнем домашнем матче за клуб. Ранее он объявил, что покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона. Встреча 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) стала для Де Брёйне последней в качестве игрока «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

«Лучшего прощания нельзя было пожелать. Всё, что мы можем сказать как семья: «Спасибо»!» — написал Де Брёйне в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Alex Livesey/Getty Images

33-летний Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) и победителем Лиги чемпионов (2022/2023).

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