Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: лучшего прощания нельзя было пожелать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о прощальной церемонии на последнем домашнем матче за клуб. Ранее он объявил, что покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона. Встреча 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) стала для Де Брёйне последней в качестве игрока «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

«Лучшего прощания нельзя было пожелать. Всё, что мы можем сказать как семья: «Спасибо»!» — написал Де Брёйне в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Alex Livesey/Getty Images

33-летний Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) и победителем Лиги чемпионов (2022/2023).