Комментатор Okko Алхазов высказался о предстоящем финале ЛЕ «Тоттенхэм» — «МЮ»

Комментатор «Okko Спорт» Денис Алхазов поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт сегодня, 21 мая.

«Последний, отчаянный бросок двух английских команд, проваливших сезон. И всё же, трофей для них значит разное. Представим, возьмёт «Тоттенхэм». Проклятие пало, сайт со счётчиком обнуляется, первая чашка «шпор» за 17 лет. Но Постекоглу всё равно уйдёт — он уже изменил своей игровой романтике ради побед в ЛЕ. Попадание в ЛЧ может сохранить «Тоттенхэму» нескольких игроков — Ромеро, Бентанкура, Биссума. Но пригодятся ли они новому тренеру? Их ждёт очередная перестройка, и насколько ей помешает Лига чемпионов?

«Манчестер Юнайтед» проводит худший сезон лет за 50. Тренер пришёл по ходу сезона. Если «МЮ» останется без ЛЧ на следующий сезон — лишится престижа, манёвра на трансферном рынке и серьёзных денег. Сократят ещё сотни сотрудников. Вероятно, некоторых игроков попросят ужаться в зарплате. Эпоха безвременья продлится.

«Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ» трижды в сезоне, и все победы добыты по-разному. Но сейчас, на бумаге, нас ждёт максимально равный финал. И будет нервно. Одни спасают своё лицо, другие — этот сезон и следующий», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».