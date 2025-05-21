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Быстров одобрил идею проверить игроков «Крыльев Советов» на полиграфе

Быстров одобрил идею проверить игроков «Крыльев Советов» на полиграфе
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров поддержал идею проверки игроков «Крыльев Советов» на детекторе лжи по итогам матча 28-го тура с «Пари НН» (2:5). Он считает, что такая практика может стать показательным примером для других клубов.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Проверить игроков Самары на полиграфе? Это было бы интересно. Я за всю свою карьеру не отказался бы пройти его. Это будет хороший пример, что в дальнейшем могут проверить любого. Его придумали не дурачки, наверное. Придёшь и сдашь, если тебе нечего бояться. Когда люди из «Коломны» безнаказанно сдают матч, это уже доказано. Почему их не проверить?» — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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