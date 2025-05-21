Быстров одобрил идею проверить игроков «Крыльев Советов» на полиграфе

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров поддержал идею проверки игроков «Крыльев Советов» на детекторе лжи по итогам матча 28-го тура с «Пари НН» (2:5). Он считает, что такая практика может стать показательным примером для других клубов.

«Проверить игроков Самары на полиграфе? Это было бы интересно. Я за всю свою карьеру не отказался бы пройти его. Это будет хороший пример, что в дальнейшем могут проверить любого. Его придумали не дурачки, наверное. Придёшь и сдашь, если тебе нечего бояться. Когда люди из «Коломны» безнаказанно сдают матч, это уже доказано. Почему их не проверить?» — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».