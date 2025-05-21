Комментатор Okko Лионель Абба оценил сезон Головина, Сафонова и Кузяева во Франции

Комментатор «Okko Спорт» Лионель Абба оценил сезон российских легионеров в чемпионате Франции. В частности, он высказался о Далере Кузяеве из «Гавра», Александре Головине из «Монако» и Матвее Сафонове из «ПСЖ».

«Сезон для наших футболистов в Лиге 1 получился разным. И если начинать, например, с Далера Кузяева, то здесь нужно сказать о том, что Далер среди всех наших игроков провёл меньше всего времени на поле в Лиге 1, всего 564 минуты. В первом круге ему гораздо больше доверял главный тренер Дидье Дигар, но ключевым моментом в этом сезоне для Далера стало повреждение. Собственно, после январского матча с «Марселем» Далер не появлялся в восьми матчах. И так случилось, что попадал он после этого только в заявку и уже потерял место в стартовом составе. И как результат — всего лишь 12 появлений в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Естественно, по сравнению с первым сезоном в «Гавре» — значительный спад. 30 матчей он провёл в своем первом сезоне за «Гавр». И вот после второго сезона уже становится понятно, что, скорее всего, в стартовом составе Далера мы не увидим. Мы ещё и учитываем тот фактор, что «Гавр» в результате остался. Благодаря последнему туру, где в самой концовке удалось с пенальти добыть место в Лиге 1 в следующем сезоне. То есть никаких стыков для «Гавра» не будет. Но и всё это происходило как раз без Далера Кузяева. И, опять же, то, что «Гавр» остаётся в Лиге 1, значит, что Дидье Дигар будет продолжать работать с этим клубом, с этой командой. И, собственно, у Далера Кузяева возникают сложности с тем, чтобы получать игровое время. Но будем ждать новостей этим летом и посмотрим, останется ли Далер в «Гавре».

Если говорить про Сашу Головина, то его сезон в Лиге 1 тоже нельзя назвать каким-то невероятно успешным. Всего 19 раз он появлялся на поле в чемпионате Франции, играл в Лиге чемпионов. Забил всего лишь три мяча. В контексте результативности для Саши Головина это худший сезон в «Монако», потому что ни одной голевой передачи в Лиге 1. До этого, в предыдущих сезонах, у него результативные передачи были. Нужно говорить о том, что травмы повлияли на количество игрового времени в стартовом составе «Монако». И, опять же, второй круг тоже гораздо хуже с точки зрения игрового времени. Всё это можно объяснить травмами. Но всего лишь пять матчей во втором круге у Головина. И плюс ко всему в составе у «Монако» в нынешнем сезоне есть люди, которые за счёт своей игры на определённом отрезке сезона вытеснили Сашу из стартового состава. Это Такуми Минамино. Элисс Бен-Сегир тоже составлял конкуренцию. Денис Закария, Ламин Камара. Все эти люди куда чаще появились на поле, чем Саша Головин. Была возможность выиграть трофей у Александра вместе с «Монако». Но в Суперкубке Франции уступили «ПСЖ» и Матвею Сафонову.

Таким плавным образом мы переходим к Матвею. Его первый сезон в «ПСЖ» можно назвать уже успешным. Выиграл Суперкубок, чемпионат. И главный тренер Луис Энрике доверял Матвею по ходу этого сезона некоторые очень важные матчи. Например, в Лиге чемпионов с «Баварией». Всего Матвей в Лиге чемпионов два матча провёл. Против «Жироны» и, соответственно, «Баварии». Но матч с «Баварией», к сожалению, для Матвея стал последним пока в этом сезоне Лиги чемпионов. Если говорить про Лигу 1, то здесь 10 матчей, три — «на ноль». Понятно, что выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы очень сложно. Тем более во втором отрезке сезона Джанлуиджи какую-то невероятную форму набрал. Но тем не менее Матвею доверяли определённые матчи в Лиге 1. И впереди у «ПСЖ» ещё финал Кубка Франции, финал Лиги чемпионов. Есть подозрение, что Матвей в одном из этих финалов сыграет. Скорее всего, конечно, это будет финал Кубка Франции. Но нужно ещё подождать», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».