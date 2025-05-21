Дмитрий Пятибратов: Глебов по натуре лидер, который поведёт «Динамо» за собой

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил игру полузащитника московского «Динамо» Данила Глебова. Напомним, Глебов присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно. Ранее российский хавбек выступал за «Ростов». 25‑летний футболист провёл 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Глебов умеет не только созидать и забивать, но и разрушать. Он очень умно играет без мяча. Он по натуре лидер, который поведёт команду за собой», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

В матче 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 24 мая, начало — в 16:30 мск. Команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 64 очка. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко. «Динамо» с 56 очками располагается на четвёртой строчке.