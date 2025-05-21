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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Рубен Аморим назвал тренеров, которые его вдохновляют

Рубен Аморим назвал тренеров, которые его вдохновляют
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о специалистах, которые вдохновляют его и оказали влияние на его идеи.

«Таких много. На меня оказали влияние многие специалисты. Я постоянно смотрел футбол, и именно так многому научился. Есть и влияние Жорже Жезуша, на которого, в свою очередь, повлиял голландский футбол. Потом Йохан Круифф. В детстве я также много смотрел итальянский футбол. Игра с тремя центральными защитниками идёт из философии Круиффа. Затем из итальянского стиля обороны, с первой и второй линиями обороны. Это сочетание разных стилей футбола.

Многое из того, что я делал в «Спортинге», например, приглашение таких игроков, как Нуну Сантуш и Педру Гонсалвеш, было подражанием работе Жозе Моуринью в «Порту». Я из тех людей, которые любят налаживать связи. Думаю, что так лучше руководить коллективом, чем когда ты держишься на дистанции. Моуринью тоже повлиял на меня. Он привнёс в футбол именно это — человеческие связи. Он устраивал вызовы тем, перед кем нужно было ставить вызовы, и помогал тем, кто нуждался в помощи. Думаю, у Моуринью многому может научиться любой тренер», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

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