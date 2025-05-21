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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Тренер «Ман Юнайтед» Аморим высказался о подготовке к финалу Лиги Европы с «Тоттенхэмом»

Тренер «Ман Юнайтед» Аморим высказался о подготовке к финалу Лиги Европы с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о влиянии личных встреч с «Тоттенхэм Хотспур» в этом сезоне на финал Лиги Европы. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в решающем матче еврокубкового турнира сегодня, 21 мая. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» трижды уступил «Тоттенхэму» (0:3, 3:4, 0:1).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Независимо от результатов наших прошлых встреч с «Тоттенхэмом», уже сам тот факт, что мы с ним играли в этом сезоне, помогает мне готовиться. А я могу помочь своим футболистам. Будет очень тяжело.

Мы не собираемся побеждать только за счёт физики. Например, в матчах с «Реалом Сосьедад» мы знали, что его игроки очень хороши технически, у них очень динамичный стиль. Но я знал, что при игре с упором на физику нам будет комфортнее. В данном случае ситуация другая, однако мы будем готовы», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

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