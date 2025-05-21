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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Александр Елагин предположил, кто выиграет в финале Лиги Европы

Александр Елагин предположил, кто выиграет в финале Лиги Европы
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о предстоящем финале Лиги Европы, в котором встретятся английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моё мнение: Лигу Европы выиграет «Тоттенхэм Хотспур», — написал Елагин в телеграм-канале.

В текущем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» трижды одолел «Манчестер Юнайтед»: дважды в английской Премьер-лиге со счётом 3:0 и 1:0, а также в 1/4 финала Кубка английской лиги — 4:3.

Турнирная сетка Лиги Европы
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