Максим Митрофанов прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Зенит»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что информация о его возможном назначении в санкт-петербургский «Зенит» не имеет ничего общего с действительностью. Ранее появилась информация, что Митрофанов может занять место председателя правления клуба Александра Медведева.

«Я на своём месте, на своей работе. Это всё слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой», — приводит слова Митрофанова «ВсеПроСпорт».

Отметим, что в 2006 году Митрофанов работал заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию «Зенита». После 29 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место.