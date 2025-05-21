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Аршавин отреагировал на мнение, что «Спартаку» помогают судьи

Аршавин отреагировал на мнение, что «Спартаку» помогают судьи
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о судействе в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Он объяснил, почему некоторые судьи в спорных ситуациях принимают решения не в пользу «Зенита», а также отреагировал на мнение, что арбитры помогают «Спартаку».

— Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против [«Зенита»], то всё нормально. Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае.

— Есть и другое мнение: якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку».
— Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шёл на пятом месте, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

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