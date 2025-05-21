«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: история противостояния соперников

Сегодня, 21 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч этих команд.

История противостояния «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»:

Общее количество матчей: 70;

Победы «Манчестер Юнайтед»: 42;

Победы «Тоттенхэма»: 14;

Ничья: 14;

Баланс забитых голов: «Манчестер Юнайтед» — 119, «Тоттенхэм» — 75.

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч.