«Это была машина времени, слёзы сдержать было сложно». Акинфеев — о гала-матче ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. В воскресенье, 18 мая, ЦСКА-2005 обыграл сборную европейских клубов со счётом 5:1. Встреча прошла в Москве.

«Это был не просто футбол. Это была машина времени. Спустя два десятка лет я снова вышел на поле с теми, с кем когда-то делил радость побед, горечь поражений и свою молодость. А когда мы увидели полные трибуны, то уже и слёзы сдержать было сложно. Спасибо ЦСКА, спасибо моим братьям на поле, спасибо болельщикам.

До новых встреч! Пусть их будет много», — написал Акинфеев в телеграм-канале.