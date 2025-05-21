«Это была машина времени, слёзы сдержать было сложно». Акинфеев — о гала-матче ЦСКА
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. В воскресенье, 18 мая, ЦСКА-2005 обыграл сборную европейских клубов со счётом 5:1. Встреча прошла в Москве.
FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6' 2:0 Лав – 34' 2:1 Дрогба – 37' 3:1 Лав – 44' 4:1 Красич – 46' 5:1 Лав – 56'
«Это был не просто футбол. Это была машина времени. Спустя два десятка лет я снова вышел на поле с теми, с кем когда-то делил радость побед, горечь поражений и свою молодость. А когда мы увидели полные трибуны, то уже и слёзы сдержать было сложно. Спасибо ЦСКА, спасибо моим братьям на поле, спасибо болельщикам.
До новых встреч! Пусть их будет много», — написал Акинфеев в телеграм-канале.
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