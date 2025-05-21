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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Экс-игрок «МЮ» Нани: финалом Лиги Европы можно компенсировать положение в чемпионате

Экс-игрок «МЮ» Нани: финалом Лиги Европы можно компенсировать положение в чемпионате
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Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани высказался в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, в котором «дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом». Игра состоится сегодня, 21 мая, и начнётся в 22:00 мск.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что вы чувствуете, когда видите место «МЮ» в таблице АПЛ?
– Для нас, болельщиков «МЮ», очень грустно видеть команду так низко. Мы знаем, насколько великий клуб поддерживаем. Сейчас есть финал Лиги Европы. Как бы это сказать… Можно компенсировать это положение в чемпионате. Взять важный титул, который позволит в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, и строить топ-команду, — сказал Нани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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