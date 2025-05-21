Экс-игрок «МЮ» Нани: финалом Лиги Европы можно компенсировать положение в чемпионате

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани высказался в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, в котором «дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом». Игра состоится сегодня, 21 мая, и начнётся в 22:00 мск.

– Что вы чувствуете, когда видите место «МЮ» в таблице АПЛ?

– Для нас, болельщиков «МЮ», очень грустно видеть команду так низко. Мы знаем, насколько великий клуб поддерживаем. Сейчас есть финал Лиги Европы. Как бы это сказать… Можно компенсировать это положение в чемпионате. Взять важный титул, который позволит в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, и строить топ-команду, — сказал Нани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.