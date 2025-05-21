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Роналдиньо — о Ямале: мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина

Роналдиньо — о Ямале: мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о 17-летнем вингере сине-гранатовых и сборной Испании Ламине Ямале. По словам Роналдиньо, молодой футболист «Барселоны» должен войти в историю, как ранее это сделал воспитанник каталонского клуба Лионель Месси.

«Мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина Ямаля сделать это. То, что он показывает в столь юном возрасте, это просто невероятно. Он потрясающе талантливый парень. Мне нравится наблюдать за такими игроками, они делают футбол лучше. Надеюсь, он сможет построить карьеру, как у нас с Лионелем», — приводит слова Роналдиньо испанское онлайн-издание Marca.

Ямаль в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. За первую команду сине-гранатовых молодой вингер играет с 2023 года. Действующий контракт Ламина с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского вингера в € 180 млн.

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