Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев — лучший игрок 29-го тура РПЛ по важному статистическому показателю

Соболев — лучший игрок 29-го тура РПЛ по важному статистическому показателю
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев стал лучшим игроком 29-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю. Так, на счету нападающего 29 успешных единоборств, что стало лучшим показателем в минувшем туре, сообщает РУСТАТ.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом». Единственный гол в этой встрече забил именно Соболев. Он поразил ворота южного клуба ударом «ножницами» и принёс «Зениту» победу со счётом 1:0.

Всего в текущем сезоне Александр провёл 31 матч во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и две результативные передачи. Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года.

Материалы по теме
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android