Соболев — лучший игрок 29-го тура РПЛ по важному статистическому показателю

Форвард «Зенита» Александр Соболев стал лучшим игроком 29-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю. Так, на счету нападающего 29 успешных единоборств, что стало лучшим показателем в минувшем туре, сообщает РУСТАТ.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом». Единственный гол в этой встрече забил именно Соболев. Он поразил ворота южного клуба ударом «ножницами» и принёс «Зениту» победу со счётом 1:0.

Всего в текущем сезоне Александр провёл 31 матч во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и две результативные передачи. Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года.