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Юрий Жирков: надеюсь, чемпионом станет «Зенит», буду болеть за них, 100-летие всё-таки

Юрий Жирков: надеюсь, чемпионом станет «Зенит», буду болеть за них, 100-летие всё-таки
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Бывший российский футболист Юрий Жирков заявил, что надеется на победу «Зенита» в этом сезоне РПЛ. После 29 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место.

«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. «Динамо» за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, всё-таки 100-летие скоро, важно выиграть титул», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» на домашней арене. «Зенит», в свою очередь, ждёт встреча с грозненским «Ахматом».

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