Дзюба — лучший нападающий 29-го тура РПЛ по действиям в штрафной площади соперника
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал лучшим нападающим 29-го тура Российской Премьер-Лиги по количеству успешных действий в штрафной площади соперника. Он совершил девять удачных ТТД в матче с московским «Динамо», сообщает РУСТАТ.
Встреча «Динамо» и «Акрона» проходила в Москве. Столичная команда обыграла тольяттинцев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16' 1:1 Галоян – 80' 2:1 Маухуб – 90+1'
В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах. Он записал на свой счёт 10 голов и семь результативных передач.
Напомним, по итогам 29 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» после аналогичного количества матчей располагается на четвёртой строчке.
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