Дзюба — лучший нападающий 29-го тура РПЛ по действиям в штрафной площади соперника

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал лучшим нападающим 29-го тура Российской Премьер-Лиги по количеству успешных действий в штрафной площади соперника. Он совершил девять удачных ТТД в матче с московским «Динамо», сообщает РУСТАТ.

Встреча «Динамо» и «Акрона» проходила в Москве. Столичная команда обыграла тольяттинцев со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах. Он записал на свой счёт 10 голов и семь результативных передач.

Напомним, по итогам 29 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» после аналогичного количества матчей располагается на четвёртой строчке.