Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат квалификации к Евро-2028
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат отборочного турнира к чемпионату Европы 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Хозяева (Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс) присоединятся к 12 группам по 4-5 команд. Два места в финальном турнире будут зарезервированы для стран-хозяев с лучшим рейтингом, которые не прошли квалификацию», — написано в сообщении.
Финальный этап Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании. В финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию со счётом 2:1.
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