Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат квалификации к Евро-2028

Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат квалификации к Евро-2028
Комментарии

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат отборочного турнира к чемпионату Европы 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Хозяева (Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс) присоединятся к 12 группам по 4-5 команд. Два места в финальном турнире будут зарезервированы для стран-хозяев с лучшим рейтингом, которые не прошли квалификацию», — написано в сообщении.

Финальный этап Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании. В финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android